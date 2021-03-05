«Будет катастрофа»: жители Уфы пытаются предотвратить затопление

Больше месяца жители уфимской Нижегородки пытаются избавиться от воды в подвалах и во дворах домов. Под железнодорожными путями, вблизи домов, находится природный источник. Его русло пустили в сторону частного сектора. С наступлением оттепели людей затопит еще больше, поэтому уже сейчас нужно решить, как исправить ситуацию.

Эмоции на пределе. Жители Нижегородки уже не верят словам чиновников. Каждый день нужно расчищать территорию от снега и пробивать колею, чтобы затапливало не по колено. Люди вызывают коммунальщиков, но приезжают они не каждый день. Трактор постоянно ломается. Проблема не новая, ведь каждый год нижегородцев затапливает в период оттепели. Сейчас ситуация обострилась из-за того, что русло реки перенаправили в сторону домов.

Мы всей улицей пытались дозвониться, и сейчас необходима помощь, потому что в ближайшие дни, как только наступит оттепель, жители сами не справляются, нужна техника, чтобы вывозить вот это снег, чтобы не так сильно происходило затопление. Иначе будет коллапс, катастрофа. Маргарита Файзуллина, жительница дома на Баумана, 81

Проблема в том, что собственник одного из домов перенаправил сточные воды в сторону соседских жилых помещений. Раньше эти воды стекали прямиком в озеро. Самый простой способ решения проблемы – провести трубопровод вдоль дороги, но он не подходит, потому что здесь очень много коммуникаций.

Коммуникации и заземление РЖД – не единственное препятствие для проведения трубопровода. Согласие собственника жилья на перекопку и прокладку трубы – вот главное условие разрешения проблемы. Нужно определить через чей участок будут проходить коммуникации. Кроме того, дома построены прямо напротив водоотводных труб.

Мы как могли, так старались очищать. Основная задача стояла – не допустить затопления жилых домов, отвести воду. На данный момент уже вот повышение температуры все-таки, вода проходит уже к озеру, но по очень длинному пути. Ильвир Хамидуллин, начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района г. Уфы