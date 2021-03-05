«Будет катастрофа»: жители Уфы пытаются предотвратить затопление

Больше месяца жители уфимской Нижегородки пытаются избавиться от воды в подвалах и во дворах домов. Под железнодорожными путями, вблизи домов, находится природный источник. Его русло пустили в сторону частного сектора. С наступлением оттепели людей затопит еще больше, поэтому уже сейчас нужно решить, как исправить ситуацию.
Эмоции на пределе. Жители Нижегородки уже не верят словам чиновников. Каждый день нужно расчищать территорию от снега и пробивать колею, чтобы затапливало не по колено. Люди вызывают коммунальщиков, но приезжают они не каждый день. Трактор постоянно ломается. Проблема не новая, ведь каждый год нижегородцев затапливает в период оттепели. Сейчас ситуация обострилась из-за того, что русло реки перенаправили в сторону домов.
Проблема в том, что собственник одного из домов перенаправил сточные воды в сторону соседских жилых помещений. Раньше эти воды стекали прямиком в озеро. Самый простой способ решения проблемы – провести трубопровод вдоль дороги, но он не подходит, потому что здесь очень много коммуникаций.
Коммуникации и заземление РЖД – не единственное препятствие для проведения трубопровода. Согласие собственника жилья на перекопку и прокладку трубы – вот главное условие разрешения проблемы. Нужно определить через чей участок будут проходить коммуникации. Кроме того, дома построены прямо напротив водоотводных труб.
Проблема усложняется еще и тем, что под железнодорожными путями проходит природный источник, русло которого перенаправили в сторону жилого сектора. Отсюда и возникло затопление. Железная дорога была построена 1986 году. А в 2020-м здесь произошла авария. Вагоны сошли с рельсов. Местные говорят, из-за этого река разлилась еще больше. По словам представителя мэрии, проблему начнут решать по весне, ведь мерзлую землю коммунальщики копать не будут.