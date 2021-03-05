В Уфе прошел турнир по грэпплингу на призы Духовного управления мусульман

В Уфе прошел межклубный турнир по грэпплингу на призы Духовного управления мусульман. В нем приняли участие 46 клубов из Башкирии, а также Тюмени. Более 300 спортсменов в возрасте от четырех до 13 лет боролись за победу в двух классах.

Семилетний Саша Исхаков уверенно захватывает соперника и не дает ему шансов применить приемы против себя. Мальчик занимается грэпплингом всего один месяц. Параллельно выступает в ММА. За короткий срок успел принять участие на вторых соревнованиях. На сей раз удалось выиграть.

Ручку прихватил и сразу же на удержание. Потом в конце тоже на удержание его взял. Хочу, чтобы у меня было много кубков. Александр Исхаков, участник межклубного чемпионата по грэпплингу

Всего на чемпионате выступило около 350 юных спортсменов. Хотя на турнир приехали не все потенциальные участники. Помешали погодные условия. Из 112 клубов республики на турнире было представлено лишь 46.

Многие сегодня отменили свои поездки. По итогам турнира будет запись в личную карточку спортсмена. Там уже будут присвоения. Максим Баль, организатор соревнований

Но в этой возрастной категории до присвоений мастеров спорта еще далеко. Сейчас организаторы из-за большого количества спортсменов приняли решение разделить участников на две группы: новички и профессионалы. Те, у кого за плечами менее трех турниров, выступили в первой, у кого более – во второй.

У нас в Башкортостане занимается более четырех тысяч спортсменов. В прошлом году 23 из них отобрались на чемпионат мира, но он был отменен из-за пандемии. Арсен Зиннатуллин, официальный представитель всероссийской Федерации грэпплинга в Республике Башкортостан