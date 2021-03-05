Доцент из Уфы: «Втягивания преподавателей в политвозню по объединению вузов недопустимо»

«Саботировать этот процесс начали уже до понимания того, как это будет. Может быть, стоит дождаться и посмотреть документы правительства РБ, в частности, методики расчёта показателей работы вузов, начиная с 2021 года, которые еще не утверждены, изучить их и уже потом делать выводы. Этот процесс не должен приобретать политическую окраску, это неправильно. Вузовское сообщество до конца само не понимает проблему, наша проблема в том, что мы не умеем нормально читать документы»

Амина Уразова, директор Института истории и государственного управления ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»