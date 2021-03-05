Доцент из Уфы: «Втягивания преподавателей в политвозню по объединению вузов недопустимо»

Фото №1 - Доцент из Уфы: «Втягивания преподавателей в политвозню по объединению вузов недопустимо»

Кандидат исторических наук, доцент Амина Уразова прокомментировала новость про слияние двух столичных вузов - БГУ и УГАТУ. В своем коротком интервью для «Башинформа» она заявила, что вопрос объедения учебных заведений, к ее сожалению, вылился в политическую плоскость, хотя к ней никого отношения он не имеет.

«Я считаю, что надо идти по интеграционному пути, надо объединяться не только с юридически стороны, но и надо объединяться в ходе проведения исследований, посмотреть, как будет работать эта программа. К сожалению, у нас процесс объединения получил некую политизацию, что недопустимо»

Амина Уразова, директор Института истории и государственного управления ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

Она призналась, что реформа в области высшего образования в республике назревала давно и для ее успешного решения нужно отбросить эмоции.

«Саботировать этот процесс начали уже до понимания того, как это будет. Может быть, стоит дождаться и посмотреть документы правительства РБ, в частности, методики расчёта показателей работы вузов, начиная с 2021 года, которые еще не утверждены, изучить их и уже потом делать выводы. Этот процесс не должен приобретать политическую окраску, это неправильно. Вузовское сообщество до конца само не понимает проблему, наша проблема в том, что мы не умеем нормально читать документы»

Амина Уразова, директор Института истории и государственного управления ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

По мнению ученого, в республике должен появиться хороший МегаВУЗ который будет привлекательный для абитуриентов, в том числе иностранных, с хорошей материально-технической базой, с хорошей инновационная составляющей, с яркими преподавателями, молодёжью.

«Я хочу чтобы люди понимали что мы не против объединение, мы не хотим оставить отдельно БашГУ, отдельно УГАТУ и т.д. Мы за ту политику, которая провозглашена Радием Фаритовичем Хабировым и двигаемся в этом направлении. Он добился чтобы у нас был создан научно-образовательный центр (НОЦ), из 20 заявок одна наша была утверждена. Мы понимаем, что это было огромное завоевание в плане продвижения нашей науки и образования»

Амина Уразова, директор Института истории и государственного управления ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

В процессе юридического объединения вузов, по её мнению, нужно дождаться постановление Правительства РФ в котором было бы прописано какие показатели ВУЗов будут в нём утверждены и не делать поспешных выводов.

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«Втягивания профессорско-преподавательского состава в политическую возню вокруг объединения вузов неприемлемо, потому что люди отвлекаются от своей основной работы, от работы со студентами, а это серьезно влияет на качество образования»

Амина Уразова, директор Института истории и государственного управления ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 
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