Доцент из Уфы: «Втягивания преподавателей в политвозню по объединению вузов недопустимо»

Кандидат исторических наук, доцент Амина Уразова прокомментировала новость про слияние двух столичных вузов - БГУ и УГАТУ. В своем коротком интервью для «Башинформа» она заявила, что вопрос объедения учебных заведений, к ее сожалению, вылился в политическую плоскость, хотя к ней никого отношения он не имеет.
Она призналась, что реформа в области высшего образования в республике назревала давно и для ее успешного решения нужно отбросить эмоции.
По мнению ученого, в республике должен появиться хороший МегаВУЗ который будет привлекательный для абитуриентов, в том числе иностранных, с хорошей материально-технической базой, с хорошей инновационная составляющей, с яркими преподавателями, молодёжью.
В процессе юридического объединения вузов, по её мнению, нужно дождаться постановление Правительства РФ в котором было бы прописано какие показатели ВУЗов будут в нём утверждены и не делать поспешных выводов.