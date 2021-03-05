В Уфе в ливневый сток выбросили пакет с щенятами

Жительница Уфы рассказала об ужасающем случае. Она заметила, что в ливневом стоке по улице Яровой лежит пакет с живыми щенятами. Женщина поспешила вызвать спасателей.

Щенят смыло водой за решётку – они громко скулили и «плакали». Недалеко гуляли мамы с детьми, которые и услышали жалобный писк, однако самостоятельно спасти щенят не смогли.

Сотрудники Управления гражданской защиты Уфы сначала вытащили нескольких щенят при помощи удавки. Однако других малышей отнесло далеко от решётки. Тогда спасатели перекусили прутья, забрались в сток и вытащили замёрзших и мокрых щенят.

Малыши были переданы женщине, которая и сообщила о случившемся спасателям.