В Башкирии отметили День освобождения Болгарии

Это один из главных национальных праздников, в появление которого внесли свой вклад и жители Башкирии. В 19-м веке болгарский народ поднял восстание против Османского ига. Россия поддержала славян, вступив в русско-турецкую войну 1877-1878 годов.

Совместно с румынскими войсками земли Болгарии удалось освободить от турецких оккупантов. В честь этого в почетном консульстве в Уфе прошла выставка архивных фотографий тех лет.

На выставке представлены фотографии, которые раньше не демонстрировались. Их оригиналы хранятся в Москве. Почетное консульство Болгарии в Уфе работает с прошлого года. На его базе также создано Общество башкиро-болгарской дружбы и воскресная школа, где болгары могут изучать родной язык. В планах и развитие экономических связей с Башкортостаном.