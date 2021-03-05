В Уфе парни занимались похищением рекламных щитов

С загадочной проблемой в полицию Уфы стали обращаться владельцы рекламных щитов. По их словам, с конструкций стали похищать алюминиевые панели.

Фото №1 - В Уфе парни занимались похищением рекламных щитов

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, сразу начались оперативно-розыскные мероприятия. Полицейские быстро вышли на след преступников. Ими оказались два местных жителя 25 и 26 лет. Парни похищали панели для сдачи в пункт приема металла. 

Фото №2 - В Уфе парни занимались похищением рекламных щитов

По предварительным данным, молодые люди передвигались по городу на автомобиле «ГАЗель», находили на улицах Уфы рекламные баннеры, останавливались и снимали алюминиевые панели. Злоумышленники не вызывали подозрения у граждан так как надевали светоотражающие жилеты. Все похищенное они сдавали в пункты приема металла, вырученные деньги делили между собой.

пресс-служба МВД по РБ 

Удалось подтвердить причастность парней к четырем фактам краж. Общая сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей. Подозреваемые задержаны, а по факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Фото и видео: МВД по РБ. 

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