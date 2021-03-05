В Уфе парни занимались похищением рекламных щитов

По предварительным данным, молодые люди передвигались по городу на автомобиле «ГАЗель», находили на улицах Уфы рекламные баннеры, останавливались и снимали алюминиевые панели. Злоумышленники не вызывали подозрения у граждан так как надевали светоотражающие жилеты. Все похищенное они сдавали в пункты приема металла, вырученные деньги делили между собой.

пресс-служба МВД по РБ