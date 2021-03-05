Число смертей от коронавируса в Башкирии приблизилось к 300

В Башкирии сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса. Согласно свежим данным, за минувшие сутки 133 человека заразились covid-19. Общее число инфицированных уже достигло отметки в 29 259 случаев заражения.
Увеличилось и количество летальных исходов. За все время 290 жителей республики стали жертвами инфекции. Этот показатель вырос за минувшие сутки на две смерти.
Отмечается, что 23 571 пациенту удалось успешно побороть болезнь. Только за прошедшие 24 часа с полным выздоровлением было выписано 223 человека.