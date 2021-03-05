Число смертей от коронавируса в Башкирии приблизилось к 300

В Башкирии сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса. Согласно свежим данным, за минувшие сутки 133 человека заразились covid-19. Общее число инфицированных уже достигло отметки в 29 259 случаев заражения.

Увеличилось и количество летальных исходов. За все время 290 жителей республики стали жертвами инфекции. Этот показатель вырос за минувшие сутки на две смерти.