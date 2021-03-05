Радий Хабиров и Анатолий Сердюков посетили уфимские машиностроительные предприятия

Я приезжал на предприятие уже не один раз и считаю его гордостью авиационной промышленности Башкортостана. Это один из старейших машиностроительных заводов страны. Сегодня его коллектив реализует очень много перспективных программ и проектов. В целом Башкортостан по праву можно назвать опорным пунктом нашей промышленности, особенно авиационной. Здесь расположены крупнейшие мощности по производству двигателей, занимающие в нашем авиационном кластере долю порядка 30–40 процентов.

Анатолий Сердюков, индустриальный директор авиационного комплекса Государственной корпорации Ростех