Радий Хабиров и Анатолий Сердюков посетили уфимские машиностроительные предприятия

Глава Башкирии Радий Хабиров и индустриальный директор авиационного комплекса Государственной корпорации Ростех Анатолий Сердюков совершили рабочую поездку на уфимские предприятия. Так, они посетили агрегатное предприятие «Гидравлика» и ООО «ЕСМ».
В ходе поездки Хабиров и Сердюков сборочные цеха, испытательную станцию, а также ознакомились с номенклатурой производимой продукции.
Как признался Анатолий Серюков, Башкирия сейчас является одним из опорных регионов в области авиатехнологий. В частности, он оценил высокую технологичность предприятий, а «Гидравлику» назвал гордостью узкой промышленности.
Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика» входит в холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех и занимается выпуском вспомогательных силовых установок, агрегатов, металлических рукавов, гидравлических, топливных и воздушных фильтров. По словам генерального директора Виктора Новикова, эти изделия широко применяются в отечественной авиационной и аэрокосмической технике. В настоящее время УАП «Гидравлика» активно занимается импортозамещением, осваивая выпуск ряда агрегатов и систем для новейших российских среднемагистральных пассажирских самолётов Sukhoi Superjet New и МС-21. Эти проекты стимулируют развитие производственных мощностей – модернизацию станочного парка, внедрение новых технологий.
Так, в 2018 году на «Гидравлике» реализовали инвестиционный проект стоимостью 278,6 млн рублей по техническому перевооружению испытательного центра. Он предусматривает проведение с современным уровнем автоматизации тепловых вибрационных и других испытаний для подтверждения требуемых характеристик изделий.
На территории УАП «Гидравлика» располагается ещё одно высокотехнологичное предприятие – ООО «ЕСМ». Оно основано в 2009 году с целью производства прецизионных электрохимических станков для изготовления деталей из широкого спектра металлов, сплавов, металлокерамики и наноструктурированных материалов. С помощью выпускаемых здесь станков можно изготовить детали любой конфигурации и прочности. Выпускаемую продукцию поставляют в регионы России и за рубеж.
Генеральный директор «ЕСМ» Алексей Долгушин рассказал о возможностях наращивания производства обрабатывающего оборудования, а также компонентов и узлов для станкостроения.
Радий Хабиров пригласил руководство предприятия подробно обсудить эти инициативы на заседании «Промышленного часа».