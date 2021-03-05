В Башкирии электропоезд протаранил большегруз

Сегодня в Башкирии случилось сразу две аварии с участием железнодорожного транспорта. ДТП произошли в Аургазинском и Архангельском районах.
Так, в Аургазинском районе, на 107-м километре дороги Узеган – Дарьино, в ДТП попали КАМАЗ и тепловоз. За рулем грузовика был 23-летний молодой человек, который выехал на ж/д пути на запрещающий сигнал светофора. В результате электропоезд протаранил большегруз, водитель последнего получил травмы и был госпитализирован. У тепловоза после ДТП отказали тормоза, состав транспортировали на станцию «Карламан». Отмечается, что движение восстановлено полностью.
Второе ДТП на железной дороге произошло утром в Архангельском районе. 57-летний мужчина за рулём автомобиля «Лада Калина» столкнулся с рельсовым автобусом. В результате водитель и его 65-летняя сожительница скончались на месте аварии. 40-летний сын погибшей также находился в салоне, его госпитализировали. По предварительным данным, водитель выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, объехав остановившиеся автомобили.