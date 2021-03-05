В Башкирии электропоезд протаранил большегруз

Сегодня в Башкирии случилось сразу две аварии с участием железнодорожного транспорта. ДТП произошли в Аургазинском и Архангельском районах.

Так, в Аургазинском районе, на 107-м километре дороги Узеган – Дарьино, в ДТП попали КАМАЗ и тепловоз. За рулем грузовика был 23-летний молодой человек, который выехал на ж/д пути на запрещающий сигнал светофора. В результате электропоезд протаранил большегруз, водитель последнего получил травмы и был госпитализирован. У тепловоза после ДТП отказали тормоза, состав транспортировали на станцию «Карламан». Отмечается, что движение восстановлено полностью.