На решение проблем обманутых дольщиков в Башкирии может пойти более 10 млрд рублей

3,8 процентов рост ввода жилья. При падении по России и по ПФО у нас есть определенный рост и мы спокойно отработали. Ну и по социальным объектам, видите, практически в каждом муниципалитете то садик, то школа. Которые мы обещали, все объекты были сданы, введены в эксплуатацию. Хочу поблагодарить отрасль, тяжелый был год, но тем не менее отработали хорошо.

Раиф Абдрахимов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан