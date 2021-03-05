На решение проблем обманутых дольщиков в Башкирии может пойти более 10 млрд рублей

3 миллиарда 800 тысяч рублей на решение проблемы обманутых дольщиков из федерального бюджета. На такую сумму претендует республика в этом году. Таким образом, общая сумма выделенных средств может превысить 10 миллиардов рублей.
Эти деньги позволят к 2023 году закрыть все вопросы по обманутым дольщикам в республике. Об этом сегодня говорили на коллегии министерства строительства и архитектуры Башкортостана. Если говорить в целом об отрасли, прошлый год был достаточно успешным. Несмотря на сложную обстановку, в республике введено почти два с половиной миллиона квадратных метров жилья. По этому показателю наш регион занял восьмое место в Российской Федерации. Активно продолжалось строительство социальных объектов.