На решение проблем обманутых дольщиков в Башкирии может пойти более 10 млрд рублей

3 миллиарда 800 тысяч рублей на решение проблемы обманутых дольщиков из федерального бюджета. На такую сумму претендует республика в этом году. Таким образом, общая сумма выделенных средств может превысить 10 миллиардов рублей.

Эти деньги позволят к 2023 году закрыть все вопросы по обманутым дольщикам в республике. Об этом сегодня говорили на коллегии министерства строительства и архитектуры Башкортостана. Если говорить в целом об отрасли, прошлый год был достаточно успешным. Несмотря на сложную обстановку, в республике введено почти два с половиной миллиона квадратных метров жилья. По этому показателю наш регион занял восьмое место в Российской Федерации. Активно продолжалось строительство социальных объектов.

Фото №1 - На решение проблем обманутых дольщиков в Башкирии может пойти более 10 млрд рублей

3,8 процентов рост ввода жилья. При падении по России и по ПФО у нас есть определенный рост и мы спокойно отработали. Ну и по социальным объектам, видите, практически в каждом муниципалитете то садик, то школа. Которые мы обещали, все объекты были сданы, введены в эксплуатацию. Хочу поблагодарить отрасль, тяжелый был год, но тем не менее отработали хорошо.

Раиф Абдрахимов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
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