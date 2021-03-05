В Башкирии набирают волонтеров для голосования по благоустройству

Зарегистрироваться на dobro.ru. В республике продолжается набор добровольцев, которые будут помогать жителям Башкортостана с выбором объектов благоустройства. Голосование по отбору общественных территорий состоится с 26 апреля по 30 мая. Жители республики смогут выбрать те парки и скверы, набережные и улицы, на преображение которых в 2022 году направят бюджетные средства. Во всех тонкостях проекта помогут разобраться волонтеры.
От городских до международных мероприятий. В качестве волонтера Зарина Казакбаева работала и на саммитах ШОС и БРИКС. А во время пандемии студентка 4 курса педагогического университета помогала тем, кто находится на самоизоляции. Сейчас волонтер с 6-летним стажем ставит перед собой новую задачу – помочь горожанам сделать свой город красивее.
Задача Зарины, как и сотен других волонтеров, рассказать людям о проекте по благоустройству общественных территорий в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды». Чтобы каждый житель республики мог принять участие в выборе парка, сквера или, к примеру, улицы, которую необходимо преобразить.
Для того чтобы стать волонтером и активным участником, необходимо оставить заявку на сайте dobro.ru. Регистрация продлится до 22 марта.
Само рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году пройдет с 26 апреля по 30 мая. От того, насколько будут активны жители республики, зависит объем привлеченного в регион финансирования и количество благоустроенных парков, скверов и улиц. Всего же за два года существования федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Башкортостане благоустроено 288 общественных пространств.