В Башкирии набирают волонтеров для голосования по благоустройству

Зарегистрироваться на dobro.ru. В республике продолжается набор добровольцев, которые будут помогать жителям Башкортостана с выбором объектов благоустройства. Голосование по отбору общественных территорий состоится с 26 апреля по 30 мая. Жители республики смогут выбрать те парки и скверы, набережные и улицы, на преображение которых в 2022 году направят бюджетные средства. Во всех тонкостях проекта помогут разобраться волонтеры.

От городских до международных мероприятий. В качестве волонтера Зарина Казакбаева работала и на саммитах ШОС и БРИКС. А во время пандемии студентка 4 курса педагогического университета помогала тем, кто находится на самоизоляции. Сейчас волонтер с 6-летним стажем ставит перед собой новую задачу – помочь горожанам сделать свой город красивее.

Данный проект интересен тем, что абсолютно каждый житель может выбрать ту площадку, тот объект, который будет благоустроен, но, к сожалению, не все знают об этом. Зарина Казакбаева, волонтёр

Задача Зарины, как и сотен других волонтеров, рассказать людям о проекте по благоустройству общественных территорий в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды». Чтобы каждый житель республики мог принять участие в выборе парка, сквера или, к примеру, улицы, которую необходимо преобразить.

Наша задача – набрать 560 лучших волонтеров и работать в каждом городе, районе, в каждом населенном пункте, где будут волонтеры проводить, во-первых, опрос наших жителей, во-вторых, там будет проводиться определенное голосование, и мы должны объяснить, как голосовать за ту или иную территорию. Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан

Для того чтобы стать волонтером и активным участником, необходимо оставить заявку на сайте dobro.ru. Регистрация продлится до 22 марта.

После этого отбор до 29 марта, а после 29 марта до 19 апреля у нас будет как раз таки обучение как на федеральном уровне будут обучать, а также на местном уровне. Ильшат Биккулов, директор Республиканского центра волонтёрского движения и поддержки молодёжных инициатив