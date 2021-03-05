В Башкирии осудили мужчину, который забил пенсионерку отвёрткой

55-летний житель Абзелиловского района был осужден по статьям «убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем» и «разбой».

Как выяснило следствие, инцидент произошёл ещё в марте 2020 года. Мужчина пришёл к своей знакомой, которой иногда помогал по хозяйству, за спиртным. Но женщины дома не было, тогда он просто взломал замок, прошел в дом, где и нашел канистру со спиртом. Пока мужчина переливал алкоголь, домой вернулась хозяйка – между ними завязался конфликт.

Мужчина напал на беспомощную пенсионерку с отверткой – он нанес не менее 40 ударов в грудь и спину. От полученных травм несчастна скончалась сразу. Злоумышленник забрал алкоголь, 1010 рублей и покинул дом.

К счастью, найти убийцу не составило труда. В суде мужчина признал свою вину. Ему было назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 2 года.