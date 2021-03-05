В Уфе волонтеры и юнармейцы присоединились к акции «Вам, любимые!»

В Уфе в преддверии Международного женского дня к всероссийской акции #ВамЛюбимые присоединились юнармейцы республики и волонтеры.

На площади перед Гостиным двором воспитанники Республиканского центра патриотического воспитания молодежи поздравили женщин с наступающим праздником. Дарили тюльпаны, хорошее настроение и утроили фотосессию.