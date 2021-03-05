Хоккейный клуб «Торос» завершил сезон

Накануне нефтекамская команда в шестом матче серии плей-офф уступила «Рубину» и вылетела из розыгрыша Кубка Петрова. К середине встречи гости вели со счетом 3:0.

«Торос» не сдавался и до конца второго отрезка Пустозеров и Дюкарев сумели отыграть две шайбы. В третьем периоде хозяева устроили штурм ворот «Рубина», но их подвели удаления. Решающий гол тюменцы забили в пустые ворота. 2:4, на этом сезон для «Тороса» завершается.