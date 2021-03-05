В Башкирии ведутся поиски 16-летнего подростка

В Уфе пропал 16-летний Александр Гунькин. Об этом сообщают волонтёры «Лиза Алерт Башкортостан», которые и занимаются поисками подростка.

Александр ушёл из дома ещё 20 февраля. До сих пор его местоположение остается неизвестным.

Приметы Александра: рост 175 см, телосложение среднее, волосы русые, а глаза карие.

Был одет в черную куртку с капюшоном, черные трико и такого же цвета кроссовки и шапку.