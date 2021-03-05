В Уфе волонтеры отметили годовщину акции «Мы вместе»

Почти год по всей стране волонтеры акции «Мы вместе» помогают нуждающимся. В марте прошлого года, когда ударил коронавирус, тысячи людей отправились на помощь тем, кто не мог выйти из дома, как, например, пожилые люди или маломобильные граждане.

Талисманом празднования создания службы помощи стала оранжевая нить как символ хорошего настроения и положительного влияния на здоровье. Более сотни уфимских волонтёров по очереди разматывали клубок, который в итоге соединил всех. А после каждый отрезал себе небольшой кусок и повязал на руку.