«Это очень приличная работа»: Анатолий Сердюков посетил «Гидравлику» в Уфе

В 2018 году на «Гидравлике» реализовали инвестиционный проект по техническому перевооружению испытательного центра. Вложения составили почти 280 миллионов рублей. Каждая выпускаемая деталь проходит тщательный контроль для подтверждения требуемых характеристик. А современное высокопроизводительное оборудование, станки с ЧПУ и квалифицированный персонал обеспечивают конкурентоспособность продукции. Для серийного производства изделий на заводе внедрены новейшие научно-технические достижения.

Буквально на позапрошлой неделе состоялся конкурс по гидравлической системе самолета МС-21. Мы его успешно выиграли, и теперь предстоит большая работа. Дело в том, что гидравлическую систему целиком в России никто не проектировал. Такой проект впервые. Поэтому работа предстоит очень серьезная, и мы к ней готовимся.

Итоги сотрудничества между Башкортостаном и авиакомплексом «Ростех» за прошлый год подвели на заседании межведомственной комиссии. Так, стороны провели совместную работу по созданию в республике Научно-образовательного центра мирового уровня. Госкорпорация также реализовала в регионе ряд инвестиционных проектов. На «ОДК-УМПО» открыт крупнейший в стране центр по производству узлов вертолетных двигателей. Объем вложений составил почти 9 миллиардов рублей. В целях увеличения объема выручки и выхода на новые рынки почти 2 миллиарда направят на модернизацию предприятия «Прогресс». На 50% в прошлом году вырос объем производства на кумертауском «КумАПП». При поддержке республики и «Ростеха» градообразующее предприятие смогло преодолеть кризис и выйти на новый уровень.