«Это очень приличная работа»: Анатолий Сердюков посетил «Гидравлику» в Уфе

Башкирские детали на российских самолётах. Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика» получило заказ на изготовление и поставку комплектующих для гражданских авиалайнеров Sukhoi SuperJet New и МС-21. Сегодня завод посетили Глава Башкортостана Радий Хабиров и индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков.

В 2018 году на «Гидравлике» реализовали инвестиционный проект по техническому перевооружению испытательного центра. Вложения составили почти 280 миллионов рублей. Каждая выпускаемая деталь проходит тщательный контроль для подтверждения требуемых характеристик. А современное высокопроизводительное оборудование, станки с ЧПУ и квалифицированный персонал обеспечивают конкурентоспособность продукции. Для серийного производства изделий на заводе внедрены новейшие научно-технические достижения.

Фото №1 - «Это очень приличная работа»: Анатолий Сердюков посетил «Гидравлику» в Уфе

Буквально на позапрошлой неделе состоялся конкурс по гидравлической системе самолета МС-21. Мы его успешно выиграли, и теперь предстоит большая работа. Дело в том, что гидравлическую систему целиком в России никто не проектировал. Такой проект впервые. Поэтому работа предстоит очень серьезная, и мы к ней готовимся.

Виктор Новиков, генеральный директор Уфимского агрегатного предприятия «Гидравлика»

Итоги сотрудничества между Башкортостаном и авиакомплексом «Ростех» за прошлый год подвели на заседании межведомственной комиссии. Так, стороны провели совместную работу по созданию в республике Научно-образовательного центра мирового уровня. Госкорпорация также реализовала в регионе ряд инвестиционных проектов. На «ОДК-УМПО» открыт крупнейший в стране центр по производству узлов вертолетных двигателей. Объем вложений составил почти 9 миллиардов рублей. В целях увеличения объема выручки и выхода на новые рынки почти 2 миллиарда направят на модернизацию предприятия «Прогресс». На 50% в прошлом году вырос объем производства на кумертауском «КумАПП». При поддержке республики и «Ростеха» градообразующее предприятие смогло преодолеть кризис и выйти на новый уровень.

Фото №2 - «Это очень приличная работа»: Анатолий Сердюков посетил «Гидравлику» в Уфе

Мы хотим на авиавыставке МАКС уже в этом году достойно представить на площадке «Ростеха» наш уже модернизированный вертолёт для тушения пожаров. Это для нас тоже большое событие. Конечно, ждём строительства на УМПО предприятия по подготовке кадров. Это уникальный проект, который является первым в Российской Федерации.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Телеканал БСТ в рамках программы «Счастливый час» запустил марафон «Счастливая женщина»

Я считаю, что работа очень позитивная. И сегодняшнее посещение «Гидравлики» показало, что та работа, которая проводится на предприятии, она успешная. Мы посмотрели стенд по ВСУ. Я считаю, что это очень приличная работа.

Анатолий Сердюков, индустриальный директор авиационного комплекса «Ростех»
Уфимская волна
Башкорт йыры 2020