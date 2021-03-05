Мэрия Уфы приостановит строительство скандальной высотки на Армавирской

Администрация Уфы приостанавливает строительство скандального дома по улице Армавирской. Об этом телеканалу БСТ заявили в администрации города. Напомним, в начале недели этого потребовал глава Башкортостана. Высотка должна была появиться в районе со сложной категорией земель.
Противозаконным и противоестественным называет строительство 27-этажного дома Николай Андреев, которое он наблюдает из окна. На этом участке дома малоэтажные, это связано с особенностями грунта. Высотки несут в себе угрозу не только для будущих жильцов, но и для близлежащих домов.
Большинство жителей близлежащих домов также выступают категорически против. В начале недели глава Башкортостана поддержал их и потребовал разобраться в ситуации, законно ли строится высотка в этом месте. Инициативная группа направила свои требования в прокуратуру.
Застройщиком скандального дома по улице Армавирской, 15А, в Уфе выступает группа компаний «Строительный трест». Продажи квартир планировали начать в мае, сейчас этап подготовки. Но планы менять компания не собирается, указывает на законность полученных разрешений, экспертизы и проведение всех необходимых работ. 27-этажный дом должен стать первым из шести ЖК «Вершинин».
Мэрия Уфы выдаст предписание о приостановлении строительства дома. Об этом нашему телеканалу заявили в администрации города.
Точечная застройка – проблема для Уфы не новая, считает заслуженный архитектор России Урал Ураксин. Он уверен, что решение проблемы только в ужесточении контроля на каждом этапе строительства. Кроме того, страх больших штрафов может сдерживать застройщиков.
«Строительный трест» также заявляет, что готов к переговорам как с чиновниками, так и с инициативной группой, которая выступает против новостроя на Армавирской, 15А. Однако последние считают, что нужно отстаивать свои права у правоохранителей.