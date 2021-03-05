Мэрия Уфы приостановит строительство скандальной высотки на Армавирской

Администрация Уфы приостанавливает строительство скандального дома по улице Армавирской. Об этом телеканалу БСТ заявили в администрации города. Напомним, в начале недели этого потребовал глава Башкортостана. Высотка должна была появиться в районе со сложной категорией земель.

Противозаконным и противоестественным называет строительство 27-этажного дома Николай Андреев, которое он наблюдает из окна. На этом участке дома малоэтажные, это связано с особенностями грунта. Высотки несут в себе угрозу не только для будущих жильцов, но и для близлежащих домов.

У нас начались подвижки и трещины по дому теперь. Мы как жильцы против, тем более они уже в документах захватили детскую площадку и, несмотря на запрет, продолжают это строительство. Николай Андреев

Большинство жителей близлежащих домов также выступают категорически против. В начале недели глава Башкортостана поддержал их и потребовал разобраться в ситуации, законно ли строится высотка в этом месте. Инициативная группа направила свои требования в прокуратуру.

Отрицательно, что же делать, деньги делают все. Наиль Насыров

Застройщиком скандального дома по улице Армавирской, 15А, в Уфе выступает группа компаний «Строительный трест». Продажи квартир планировали начать в мае, сейчас этап подготовки. Но планы менять компания не собирается, указывает на законность полученных разрешений, экспертизы и проведение всех необходимых работ. 27-этажный дом должен стать первым из шести ЖК «Вершинин».

Мэрия Уфы выдаст предписание о приостановлении строительства дома. Об этом нашему телеканалу заявили в администрации города.

Администрация города Уфы вопрос держит на контроле. На данный момент будет выдано предписание на приостановку строительства данной высотки. Марсель Байдавлетов, начальник пресс-службы администрации г. Уфы

Точечная застройка – проблема для Уфы не новая, считает заслуженный архитектор России Урал Ураксин. Он уверен, что решение проблемы только в ужесточении контроля на каждом этапе строительства. Кроме того, страх больших штрафов может сдерживать застройщиков.