В Башкирии волонтеры сделают ремонт матери, у которой соцслужбы забрали сына

Когда уже собрали документы на передачу ребенка в семью, маму невозможно было найти. Тогда решили, что надо обеспечивать жизнеустройство ребенка, потому что в госучреждении долго находиться он не может.

Оксана Уткина, начальник управления по опеке и попечительству администрации г. Стерлитамака