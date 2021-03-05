В Башкирии волонтеры сделают ремонт матери, у которой соцслужбы забрали сына

В Стерлитамаке волонтеры намерены сделать ремонт для матери-одиночки, чтобы ее не лишили родительских прав. У женщины уже забрали ребенка, поместив в детдом. Одной из причин стали неблагоприятные условия проживания. На исправление ситуации соцслужбы дали полгода, после чего ребенок может остаться в детском доме до совершеннолетия.
Обшарпанные стены, неприглядные пол и потолок. Вот только малая часть того, что в квартире Марины Кудряшевой придется отремонтировать. Однако куда больше усилий уйдет на ванную комнату и туалет, заглянув в которые, становится понятно, что же повергло в шок органы опеки.
На крошечную зарплату в 12 тысяч рублей многодетной матери-одиночке совсем не до ремонта. У женщины четверо детей, двое из которых несовершеннолетние. Самого младшего – 13-летнего Ваню – и забрали органы опеки.
Чтобы прокормить семью, женщине порой приходится искать подработку. Да, уделить должное внимание детям не всегда получается, но на материнскую любовь она вовсе не скупилась. И сын на том конце провода каждый раз говорит ей, что хочет домой.
Как пояснили в органах опеки, все дело не только в ремонте. По их словам, Иван не раз был замечен в бродяжничестве. Из семьи ребенка изъяли больше года назад. Поначалу в реабилитационный центр, и у матери был шанс его вернуть.
В январе этого года мать ограничили в родительских правах и дали испытательный срок в 6 месяцев для того, чтобы исправить ситуацию. История Марины Кудряшевой стала известна после того, как ее посетили волонтеры центра «Радуга добра». Они намерены помочь сделать женщине ремонт в квартире.
У женщины и волонтеров осталось чуть больше двух месяцев, чтобы привести жилье в порядок, а также собрать необходимые документы. Волонтеры просят неравнодушных откликнуться на призыв о помощи, чтобы не просто провести ремонт, но и дать шанс обоим – и матери, и ребенку – не разрывать кровные узы.