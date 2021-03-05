Геопарк «Торатау» стал кандидатом на включение в глобальную сеть ЮНЕСКО

Башкирский геопарк «Торатау» включен в число кандидатов, которые могут стать частью глобальной сети ЮНЕСКО. При этом среди регионов России только Башкирия смогла пройти отбор.

Заявка была подана в ноябре 2020 года. Участие в отборе приняли сотни объектов со всего земного шара, однако из них отобрали всего 16.

Фото №1 - Геопарк «Торатау» стал кандидатом на включение в глобальную сеть ЮНЕСКО

На новый статус также претендуют геопарки из Хорватии, Финляднии, Венгрии, Японии, Люксембурга, Малайзии, Кореи, Румынии, Турции, Китая, Греции и Индонезии. Станет ли геопарк «Торатау» частью глобальной сети, будет известно в конце года, когда эксперты ЮНЕСКО сами приедут в Башкирию и проверят его. Об этом сообщил глава республики в соцсетях.

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