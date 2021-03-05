Геопарк «Торатау» стал кандидатом на включение в глобальную сеть ЮНЕСКО

Башкирский геопарк «Торатау» включен в число кандидатов, которые могут стать частью глобальной сети ЮНЕСКО. При этом среди регионов России только Башкирия смогла пройти отбор.
Заявка была подана в ноябре 2020 года. Участие в отборе приняли сотни объектов со всего земного шара, однако из них отобрали всего 16.
На новый статус также претендуют геопарки из Хорватии, Финляднии, Венгрии, Японии, Люксембурга, Малайзии, Кореи, Румынии, Турции, Китая, Греции и Индонезии. Станет ли геопарк «Торатау» частью глобальной сети, будет известно в конце года, когда эксперты ЮНЕСКО сами приедут в Башкирию и проверят его. Об этом сообщил глава республики в соцсетях.