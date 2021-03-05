Геопарк «Торатау» стал кандидатом на включение в глобальную сеть ЮНЕСКО

На новый статус также претендуют геопарки из Хорватии, Финляднии, Венгрии, Японии, Люксембурга, Малайзии, Кореи, Румынии, Турции, Китая, Греции и Индонезии. Станет ли геопарк «Торатау» частью глобальной сети, будет известно в конце года, когда эксперты ЮНЕСКО сами приедут в Башкирию и проверят его. Об этом сообщил глава республики в соцсетях.