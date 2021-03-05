Ведущие БСТ и госавтоинспекторы поздравили жительниц Башкирии с 8 Марта

Сегодня телеканал БСТ в преддверии Международного женского дня провел праздничную акцию. Ведущие утренней передачи «Салям» Иван Тихонов и Наиль Юнусов дарили всем дамам букеты тюльпанов в одном из торговых центров Уфы. Для этого они приготовили 3 тысячи цветов.

Представительницы прекрасной половины спешили сделать селфи со знаменитостями. Однако это снимки не только на память. Фотографии могут дать шансы выиграть призы. Для участия в розыгрыше нужно выложить фото с акции в соцсетях, отметив партнеров. Итоги подведут в эфире передачи «Салям» 9 и 19 марта.