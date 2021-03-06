В Уфе прошел фестиваль по адаптивной физкультуре «Начни с себя»

В рамках мероприятия на базе Центра спортивной подготовки Римы Баталовой состоялись соревнования по волейболу сидя, бочче и дартсу на колясках. Впервые фестиваль прошел на масштабном уровне на средства гранта Федерального агентства «Росмолодежь». Участие приняли 15 команд из 13 городов России.
Волейбол сидя – одна из самых популярных спортивных дисциплин среди инвалидов. Вид спорта включен в паралимпийский список, поэтому с каждым годом в него приходит все больше людей с ограниченными возможностями здоровья. Отсюда и потребность в тренерах и специалистах. Но как можно преподавать волейбол сидя, никогда в него не играв?
Фестиваль «Начни с себя» объединил около 200 студентов из 13 городов России. Все они обучаются на кафедрах по адаптивной физкультуре. Готовятся в будущем работать с людьми с ограниченными возможностями здоровья. За последний год в их учебе было много теории. В Уфе смогли пообщаться вживую, обменяться мнениями и почерпнуть много нового. Помимо волейбола сидя, прошли соревнования по бочче и дартсу на колясках.
Подобные фестивали проводятся в России с 2003 года. В Уфе в 2010 и 2016 они не были столь масштабными. Проводились соревнования по бегу с лидером и хоккею с шайбой на полу. В нынешнем году помимо состязаний также состоялись конкурс по массажу и научно-практическая конференция.
Выбранный формат состязаний позволит будущим специалистам прочувствовать специфику предстоящей профессиональной деятельности с лицами с ОВЗ.
Фестиваль «Начни с себя» поможет студентам не только прочувствовать все на себе, но и подскажет, где именно в будущем им лучше работать.