В Уфе прошел фестиваль по адаптивной физкультуре «Начни с себя»

Все, что здесь сегодня представлено, поможет студентам понять, что именно они хотят делать. И во время практики ребята целенаправленно идут в места, где учат тому, с чем они хотят дальше работать.

Андрей Аксенов, заведующий кафедрой теории и методики адаптивного спорта Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта