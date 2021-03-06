Жительница Башкирии лишилась денег, перейдя по ссылке в интернете

Жительница Уфимского района Башкирии лишилась денег, перейдя по ссылке в интернете и оставив там данные своей банковской карты. Так пострадавшая пыталась получить оплату за инвалидную коляску.

Товар женщина выставила на продажу на одном из интернет-сайтов. Вскоре с ней связался неизвестный через популярный мессенджер. Он сказал, что готов купить коляску и скинул ссылку, перейдя на которую женщина смогла бы получить оплату.

По сообщению пресс-службы МВД Башкирии, продавец инвалидной коляски попала на неизвестный сайт, ввела данные своей банковской карты. И вот уже с ее счета списано 4 тысячи рублей. Сейчас правоохранителями возбуждено уголовно дело.