В одной из школ Башкирии рухнула крыша: дети и учителя были в здании

В одной из школ Башкирии днем 5 марта рухнула крыша. В этот момент в здании находились и учителя, и сами школьники.

По сообщению администрации Абзелиловского района республики, обрушение кровли произошло в школе села Красная Башкирия. Известно, что пострадавших при ЧП нет. Обрушилась железобетонная плита перекрытия.

Сама школа была построена в 1970 году, площадь учреждения составляет 1 201,5 квадратных метров. В общеобразовательном учреждении обучаются 90 детей 1-9 классов.

На место происшествия выехали представители администрации. На данный момент решено, что пока школьники 1-4 классов будут учиться в 2 смены, а остальные перейдут в целую часть школы.