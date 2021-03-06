В Стерлитамаке провели срочную операцию ковид-пациенту с осложнениями

В Башкирии прошла экстренная операция больному коронавирусом с осложнениями. Операция проводилась в новом корпусе клинико-диагностического инфекционного центра, запущенного в декабре 2020 года в Стерлитамаке.

По сообщению пресс-службы Минздрава Башкирии, с 1 марта в медицинском учреждении начали работу родильный зал и операционный блок, что позволяет теперь принимать ковидных больных для оказания хирургической и акушерской помощи.

Долго новенький операционный блок не пустовал. Совсем скоро одному и пациентов понадобилась экстренная операция.

А уже 3 марта пациенту с диагнозом новая коронавирусная инфекция, осложненной внебольничной полисигментарной пневмонией, имеющему сопутствующее заболевание (цирроз печени, асцит) была проведена экстренная операция методом лапароцентез. Была эвакуирована жидкость объемом 3,5 литра для декомпрессии внутри брюшного давления. Пресс-служба Минздрава РБ

Работа проводилась в специальных защитных костюмах при наличии и других средств индивидуальной защиты. Сообщается, что операция прошла успешно.