В Стерлитамаке провели срочную операцию ковид-пациенту с осложнениями

В Башкирии прошла экстренная операция больному коронавирусом с осложнениями. Операция проводилась в новом корпусе клинико-диагностического инфекционного центра, запущенного в декабре 2020 года в Стерлитамаке.
По сообщению пресс-службы Минздрава Башкирии, с 1 марта в медицинском учреждении начали работу родильный зал и операционный блок, что позволяет теперь принимать ковидных больных для оказания хирургической и акушерской помощи.
Долго новенький операционный блок не пустовал. Совсем скоро одному и пациентов понадобилась экстренная операция.
Работа проводилась в специальных защитных костюмах при наличии и других средств индивидуальной защиты. Сообщается, что операция прошла успешно.
Фото: Пресс-служба Минздрава РБ