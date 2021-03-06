В Башкирии за сутки выписали 190 пациентов, перенесших коронавирус

Коронавирус в Башкирии, как и во всем мире, все еще продолжает распространяться. Но при этом растет и число выписанных пациентов, перенесших болезнь.
Согласно данным оперативного штаба Башкирии на 6 марта, за сутки в республике было зарегистрировано 134 подтвержденных фактов заражения Covid-19. Таким образом, общее число больных в Башкирии достигло 29 393 человек.
За весь период пандемии по выздоровлению выписано 23 761 пациентов, в том числе за прошедшие сутки – 190. Зарегистрированы и новые случаи смерти среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. За сутки скончались 3 человека, с начала пандемии в общей сложности отмечено 293 случая смерти.