В Башкирии за сутки выписали 190 пациентов, перенесших коронавирус

Коронавирус в Башкирии, как и во всем мире, все еще продолжает распространяться. Но при этом растет и число выписанных пациентов, перенесших болезнь.

Согласно данным оперативного штаба Башкирии на 6 марта, за сутки в республике было зарегистрировано 134 подтвержденных фактов заражения Covid-19. Таким образом, общее число больных в Башкирии достигло 29 393 человек.