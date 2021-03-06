Глава Башкирии Радий Хабиров на один день решил стать гидом и отправился вместе с супругой Каринэ Хабировой в путешествие по республике. Об этом руководитель Башкирии рассказал, записав видеообращение.
Радий Хабиров отметил, что этот субботний день для него необычный. И, чтобы вывезти супругу на прогулку, решено было отправиться к одной из достопримечательностей республики. Кроме того, в течение дня Глава республики обещал рассказывать обо всех передвижениях.
Куда именно выехал Радий Хабиров с супругой, сначала было неизвестно. Но руководитель республики попросил глав муниципалитетов отдохнуть, потому что эта его поездка является частной, а не муниципальной.
Следом Радий Хабиров опубликовал видео, в котором все-таки решил раскрыть место, которое намерены посетить.
Видео: соцсети Радия Хабирова