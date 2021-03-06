Радий Хабиров на один день решил стать гидом

Глава Башкирии Радий Хабиров на один день решил стать гидом и отправился вместе с супругой Каринэ Хабировой в путешествие по республике. Об этом руководитель Башкирии рассказал, записав видеообращение.

Фото №1 - Радий Хабиров на один день решил стать гидом

Радий Хабиров отметил, что этот субботний день для него необычный. И, чтобы вывезти супругу на прогулку, решено было отправиться к одной из достопримечательностей республики. Кроме того, в течение дня Глава республики обещал рассказывать обо всех передвижениях.

Мы сегодня выступаем как туристы, которые хотят посмотреть одно очень интересное место. Ну и я параллельно буду рассказывать об этом туристическом месте и, соответственно, продвигать наши туристические возможности, которые практически неисчерпаемы. В общем, ждите от нас сегодня коротких новостей, мы гуляем по Башкортостану.

Радий Хабиров, Глава РБ

Куда именно выехал Радий Хабиров с супругой, сначала было неизвестно. Но руководитель республики попросил глав муниципалитетов отдохнуть, потому что эта его поездка является частной, а не муниципальной.

Следом Радий Хабиров опубликовал видео, в котором все-таки решил раскрыть место, которое намерены посетить.

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Едем мы на самом деле в Мелеузовский район, вернее, уже в нем находимся. Едем мы в замечательное село Воскресенское. Мне очень стыдно признаться, но я ни разу там не был. Причем это на границе с моей родиной.

Радий Хабиров, Глава РБ

Видео: соцсети Радия Хабирова 

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