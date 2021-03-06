Радий Хабиров на один день решил стать гидом

Мы сегодня выступаем как туристы, которые хотят посмотреть одно очень интересное место. Ну и я параллельно буду рассказывать об этом туристическом месте и, соответственно, продвигать наши туристические возможности, которые практически неисчерпаемы. В общем, ждите от нас сегодня коротких новостей, мы гуляем по Башкортостану.

Радий Хабиров, Глава РБ