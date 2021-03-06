В России зарегистрировали 11 тысяч больных коронавирусом за сутки

В России за сутки коронавирус был подтвержден у 11 022 человек. Такие данные передает федеральный оперативный штаб.

Всего в стране было выявлено 4 312 181 пациентов с коронавирусом. Проведено за весь период пандемии уже более 112,5 миллионов тестов. Также сообщается, что в России из всех зараженных Covid-19 было выписано по выздоровлению 3 900 348 человек, в том числе за минувшие сутки – 15 464 пациентов.