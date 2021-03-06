В ДТП с УАЗом в Башкирии погибла молодая женщина и пострадал 2-летний ребенок

В Башкирии столкнулись два отечественных автомобиля. ДТП было совершено днем 5 марта на территории Абзелиловского района.

По сообщению главного госавтоинспектора республики Динара Гильмутдинова, на 94 километре дороги Серменево-Амангильдино-Баймак было совершено дорожно-транспортное происшествие с участием ВАЗ-21102 и УАЗ «Патриот». Первым авто управлял 21-летний житель Баймакского района Башкирии, а вот за рулем УАЗа находился 73-летний житель Челябинской области.

В результате произошедшего 25-летняя женщина, находившаяся в салоне ВАЗа скончалась на месте ДТП. Также известно, что после столкновения пострадал маленький ребенок.