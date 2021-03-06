В Башкирии на предприятии выявили ряд нарушений трудового законодательства

В Башкирии на предприятии прошла плановая проверка Гострудинспекции. Оказалось, что руководство допустило ряд нарушений трудового законодательства.
На АО «Модульнефтегазинжиниринг» сотрудниками Гострудинспекции Башкирии был установлен факт нарушения в выплате заработной платы. За июль прошлого года зарплата работникам была задержана, а компенсация на момент проведения проверки так и не выплачена.
По сообщению пресс-службы республиканской Гострудинспекции, был обнаружен и целый перечень других нарушений.
Надзорное ведомство выдало предписание в адрес руководства предприятия. Все нарушения были устранены. Однако руководитель все-таки был еще и привлечен к административной ответственности, что несет за собой выплату штрафов.