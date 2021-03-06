В Башкирии на предприятии выявили ряд нарушений трудового законодательства

В Башкирии на предприятии прошла плановая проверка Гострудинспекции. Оказалось, что руководство допустило ряд нарушений трудового законодательства.

На АО «Модульнефтегазинжиниринг» сотрудниками Гострудинспекции Башкирии был установлен факт нарушения в выплате заработной платы. За июль прошлого года зарплата работникам была задержана, а компенсация на момент проведения проверки так и не выплачена.

По сообщению пресс-службы республиканской Гострудинспекции, был обнаружен и целый перечень других нарушений.

Установлено, что в организации не пересмотрены программы обучения по охране труда рабочих профессий в связи с изменением с 1 января 2021 года нормативно-правовых документов, содержащих требования охраны труда, не проведены внеплановые инструктажи работникам и внеочередная проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов, рабочих профессий. Пресс-служба Гострудинспекции РБ