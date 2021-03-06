«У меня дух захватывает»: Радий Хабиров поделился первыми впечатлениями от поездки

Радий Хабиров в эту субботу, 6 марта, вместе с супругой Каринэ Хабировой выехал с частным визитом в небольшое путешествие. Посетить они решили село Воскресенское в Мелеузовском районе.
Как раз недавно они добрались до медеплавильного завода, впечатлениями от которого Глава Башкирии решил поскорее поделиться с жителями республики.
О планах на этот день Радий Хабиров решил сообщить позже. А что касается Воскресенского и медеплавильного завода, то, по словам руководителя республики, это место будет туристической Меккой.
Видео: соцсети Радия Хабирова