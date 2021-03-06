«У меня дух захватывает»: Радий Хабиров поделился первыми впечатлениями от поездки

Радий Хабиров в эту субботу, 6 марта, вместе с супругой Каринэ Хабировой выехал с частным визитом в небольшое путешествие. Посетить они решили село Воскресенское в Мелеузовском районе.

Фото №1 - «У меня дух захватывает»: Радий Хабиров поделился первыми впечатлениями от поездки

Как раз недавно они добрались до медеплавильного завода, впечатлениями от которого Глава Башкирии решил поскорее поделиться с жителями республики.

У меня просто дух захватывает от красоты. Это XVIII век. Это наши предки строили. Сама архитектура величественна.

Радий Хабиров, Глава РБ

О планах на этот день Радий Хабиров решил сообщить позже. А что касается Воскресенского и медеплавильного завода, то, по словам руководителя республики, это место будет туристической Меккой.

Просто хочу, чтобы полюбовались. Полюбовались и приезжали. Это наша туристическая Мекка будет.

Радий Хабиров, Глава РБ

Видео: соцсети Радия Хабирова

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