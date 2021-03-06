При лобовом столкновении легковушки и такси в Башкирии пострадали трое

Лоб в лоб столкнулись два автомобиля накануне в Башкирии. Дорожно-транспортное происшествие привело к неприятным последствиям.
На территории Белорецкого района республики столкнулись Lada Granta и Opel Astra. Одно из транспортных средств имело на дверях надписи, обозначающие принадлежность к одной из компаний, осуществляющих перевозки пассажиров – такси.
В Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям рассказали, что в результате ДТП три человека пострадали. Спасателям пришлось деблокировать пострадавших. Следом их передали работникам скорой помощи из Белорецкой РКЦБ.
Фото: Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС