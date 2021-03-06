При лобовом столкновении легковушки и такси в Башкирии пострадали трое

При ухудшении погодных условий Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям рекомендует водителям воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Необходимо строго выполнять правила дорожного движения и требования сотрудников ГИБДД.

Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС