При лобовом столкновении легковушки и такси в Башкирии пострадали трое

Лоб в лоб столкнулись два автомобиля накануне в Башкирии. Дорожно-транспортное происшествие привело к неприятным последствиям.

Фото №1 - При лобовом столкновении легковушки и такси в Башкирии пострадали трое

На территории Белорецкого района республики столкнулись Lada Granta и Opel Astra. Одно из транспортных средств имело на дверях надписи, обозначающие принадлежность к одной из компаний, осуществляющих перевозки пассажиров – такси.

В Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям рассказали, что в результате ДТП три человека пострадали. Спасателям пришлось деблокировать пострадавших. Следом их передали работникам скорой помощи из Белорецкой РКЦБ.

Фото №2 - При лобовом столкновении легковушки и такси в Башкирии пострадали трое

При ухудшении погодных условий Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям рекомендует водителям воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Необходимо строго выполнять правила дорожного движения и требования сотрудников ГИБДД.

Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

Фото: Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

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