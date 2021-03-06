В одном из городов Башкирии жители устроили драку из-за дешевых средств для уборки

В Башкирии жители одного из городов устроили драку из-за смехотворных цен на различные средства для уборки дома. Видео уже начало разлетаться по социальным сетям.

Как передает телеграм-канал Baza, давка и драка произошла в торговой точке в городе Белебей. Сюда привезли на продажу губки для посуды, моющие средства и другие предметы, необходимые для уборки дома. Цены на них оказались и правда смешными: по 9-19 рублей за товар.

Очевидец снял на видео кадры, на которых в основном женщины кричат, толкают друг друга. Некоторые даже попали в давку с детьми на руках.

Кошмар! Варвары! Очевидец