В Башкирии столкнулись две иномарки: погибла женщина

Очередное смертельное ДТП в Башкирии сегодня, 7 марта, унесло жизнь человека. Погибла женщина. Все случилось после столкновения в Белорецком районе.

На 103 километре дороги Уфа-Инзер-Белорецк примерно в районе 12 часов дня столкнулись Volkswagen Touareg и Hyundai Solaris. По сообщению Динара Гильмутдинова, главного госавтоинспектора Башкирии, на данный момент известно, что водитель Hyundai, мужчина, получил несколько травм.

Пассажирка этого же автомобиля скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Причины и подробности ДТП уточнятся. На месте находятся сотрудники спецслужб.