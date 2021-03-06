В Башкирии столкнулись две иномарки: погибла женщина

Очередное смертельное ДТП в Башкирии сегодня, 7 марта, унесло жизнь человека. Погибла женщина. Все случилось после столкновения в Белорецком районе.

Фото №1 - В Башкирии столкнулись две иномарки: погибла женщина

На 103 километре дороги Уфа-Инзер-Белорецк примерно в районе 12 часов дня столкнулись Volkswagen Touareg и Hyundai Solaris. По сообщению Динара Гильмутдинова, главного госавтоинспектора Башкирии, на данный момент известно, что водитель Hyundai, мужчина, получил несколько травм.

Фото №2 - В Башкирии столкнулись две иномарки: погибла женщина

Пассажирка этого же автомобиля скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Причины и подробности ДТП уточнятся. На месте находятся сотрудники спецслужб.

Фото: ГИБДД РБ

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