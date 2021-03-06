Житель Башкирии, не оплативший штраф за пьянство за рулем, выйдет на обязательные работы

В Башкирии житель Туймазинского района должен будет пройти несколько часов обязательных работ под присмотром. А все из-за того, что мужчина позволил себе сесть за руль в пьяном виде.

В таком состоянии 41-летнего жителя села Райманово поймали за рулем, что привело к составлению административного протокола. В качестве наказания мужчина должен был выплатить штраф 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП РБ. Но нарушитель проигнорировал наказание.

Приставам Туймазинского района пришлось принудительно привести мужчину в отделение. Здесь за уклонение от выплаты штрафа мужчине выписали еще один административный протокол, который после этого направился в суд.