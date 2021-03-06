Жителей Башкирии предупредили о сильной метели и заносах

В МЧС Башкирии предупредили местных жителей о неблагоприятных погодных условиях, ожидаемых 7 марта. В такую погоду лучше не выезжать на дальние расстояния.
По данным МЧС РБ, 7 марта в республике ожидается сильный снегопад, возможна метель с порывами ветра до 20 метров в секунду. На дорогах прогнозируется плохая видимость до 500 метров и меньше, а также гололедица, снежные заносы.
В основном метель охватит юго-восточную часть Башкирии, отметили в МЧС. Ветер будет двигаться с востока, северо-востока.
В целом 7 марта погода будет облачной, но с прояснениями. Ночью в среднем по республике температура воздуха ночью опустится до -15, -20 градусов и даже до -25 градусов при прояснениях. Днем будет значительно теплее – до -6, -11 градусов.