В Башкирии Газель с пассажирами съехала в кювет

В Башкирии пассажирская Газель опрокинулась в кювет. К счастью, как раз в месте одиночного ДТП проезжали спасатели.

В Газели на момент происшествия находились пятеро пассажиров, сообщили в Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям. Транспорт двигался по пути Аскарово – Аэропорт, но недалеко от деревни Кушеево в Абзелиловском районе республики водитель Газели не справился с управлением, после чего микроавтобус съехал в кювет.

Вскоре рядом оказались спасатели Госкомитета РБ по ЧС. В этот момент они возвращались с учений. Автобус был эвакуирован ими на дорогу и продолжить движение по своему маршруту.