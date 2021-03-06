Житель Уфы может лишиться земли, которую купил на торгах

Участок купил, а продолжить строительство на нем не может. Оказалось, что на землю наложили арест. О судебном решении уфимцу Фирату Актиеву сообщили лишь через три месяца после проведения публичных торгов. Позже выяснилось, что на земельный участок претендовал еще один человек, который и подал иск.

Переехать за город Актиевы мечтали давно. Но уезжать далеко от мегаполиса не хотелось. Поэтому выбор пал на поселок Нагаево. На сайте уфимской администрации увидели информацию о публичных торгах и решили участвовать в аукционе. Участок со стартовой стоимостью 1 миллион 200 тысяч рублей настолько понравился супругам, что они предложили самую высокую цену. Лот в 15 соток ушел за два миллиона 214 тысяч рублей. Казалось, дело сделано, впереди приятные хлопоты, связанные со строительством дома. Но нет.

Где-то в середине февраля этого года мне позвонили из Октябрьского суда. Судья сообщила, что есть иск поданный, я – ответчик. Поданным неким инвалидом, который претендует на получение этого участка. Фират Актиев, собственник земельного участка

Открытый аукцион состоялся 30 октября прошлого года. Торги были публичные, все проходило в рамках закона, говорит Фират Актиев. Он заплатил за землю деньги и на основании договора купли-продажи зарегистрировал право собственности. Оказалось, что эти 15 соток уже давно приглянулись тому самому мужчине, который и подал иск в суд. Он неоднократно обращался в администрацию города, чтобы ему как инвалиду на бесплатной основе выделили именно этот участок.

Он опирается на то, что по закону есть определенные льготы по предоставлению земельного участка, и он говорит, что он претендует именно на этот земельный участок, на этот кадастровый номер. Кристина Романова, заместитель директора юридической компании

Если даже есть определенные льготы, говорит юрист, выбирать на свое усмотрение понравившийся участок нереально. Решение о том, где выделять бесплатно землю льготным категориям граждан, принимает администрация муниципалитета.

Сейчас идут судебные разбирательства. Но на данный момент, что человек нуждается в управление земельных имущественных отношений, никакого заявления не поступало по этой земле. Марсель Байдавлетов, начальник информационно-аналитического управления администрации г. Уфы