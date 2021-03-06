Житель Уфы может лишиться земли, которую купил на торгах

Участок купил, а продолжить строительство на нем не может. Оказалось, что на землю наложили арест. О судебном решении уфимцу Фирату Актиеву сообщили лишь через три месяца после проведения публичных торгов. Позже выяснилось, что на земельный участок претендовал еще один человек, который и подал иск.
Переехать за город Актиевы мечтали давно. Но уезжать далеко от мегаполиса не хотелось. Поэтому выбор пал на поселок Нагаево. На сайте уфимской администрации увидели информацию о публичных торгах и решили участвовать в аукционе. Участок со стартовой стоимостью 1 миллион 200 тысяч рублей настолько понравился супругам, что они предложили самую высокую цену. Лот в 15 соток ушел за два миллиона 214 тысяч рублей. Казалось, дело сделано, впереди приятные хлопоты, связанные со строительством дома. Но нет.
Открытый аукцион состоялся 30 октября прошлого года. Торги были публичные, все проходило в рамках закона, говорит Фират Актиев. Он заплатил за землю деньги и на основании договора купли-продажи зарегистрировал право собственности. Оказалось, что эти 15 соток уже давно приглянулись тому самому мужчине, который и подал иск в суд. Он неоднократно обращался в администрацию города, чтобы ему как инвалиду на бесплатной основе выделили именно этот участок.
Если даже есть определенные льготы, говорит юрист, выбирать на свое усмотрение понравившийся участок нереально. Решение о том, где выделять бесплатно землю льготным категориям граждан, принимает администрация муниципалитета.
Мужчина, подавший иск в суд, встречаться с нами не захотел, попросив не упоминать в сюжете даже его имени. Но он намерен идти до конца, считая, что его права были нарушены. Очередное судебное заседание по возникшему спору назначено на 30 марта. А пока Фират Актиев остается в недоумении, то ли продолжать стройку, в которую он уже вложил около 700 тысяч рублей, то ли ждать окончательного решения Фемиды.