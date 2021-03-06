В Уфе врачей двух ковид-больниц поздравили с 8 Марта

Персонал медучреждений находится на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. И даже в праздники женщины будут дежурить на боевом посту. Хотя врачи констатируют, что ситуация стабилизируется и больных уже на так много. А другие больницы республики, которые ранее были перепрофилированы, уже практически вернулись к привычному режиму работы.