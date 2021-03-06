В историческом парке «Россия – моя история» в Уфе проходит «Весенний фестиваль»

ХХ век – век различных движений. Движение за равноправие темнокожих, движение за равноправие женщин. Это такой революционный период, когда все боролись за свои права, в том числе и женщины. Борьба шла очень тяжело. Но вплоть до революции 1917 года ни о каком равноправии речи не было.

Торник Темуров, экскурсовод парка «Россия – моя история» в г. Уфе