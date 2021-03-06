В историческом парке «Россия – моя история» в Уфе проходит «Весенний фестиваль»

В Уфе с 6 по 8 марта проходит «Весенний фестиваль», в рамках которого состоятся мастер-классы, тематические экскурсии и праздничный спектакль.

Экспозиция, посвященная 8 Марта, станет одной из главных в весеннем фестивале парка «Россия – моя история» в Уфе. Первое название праздника – Международный день работниц. А вот Международным женским днем он стал после революции 1917 года. Таковым его утвердили как дань солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. Женщины смогли оформлять разводы, алименты, работать там, где им раньше запрещалось.

ХХ век – век различных движений. Движение за равноправие темнокожих, движение за равноправие женщин. Это такой революционный период, когда все боролись за свои права, в том числе и женщины. Борьба шла очень тяжело. Но вплоть до революции 1917 года ни о каком равноправии речи не было.

Торник Темуров, экскурсовод парка «Россия – моя история» в г. Уфе

Это еще одна образовательная площадка в историческом парке. Детей и их родителей обучают, как лепить из керамики предметы быта. Надежда Филиппова рассказывает, что до последнего скрывала необычный сюрприз. В свою керамическую шкатулку мама и дочь будут складывать украшения. Женственности надо учить с самого детства, шутят взрослые. 

Фото №1 - В историческом парке «Россия – моя история» в Уфе проходит «Весенний фестиваль»

Это сначала держали в секрете, потому что она очень любит такие мероприятия. Вот мы пришли.  

Надежда Филиппова, участница мастер-класса 

Весенний фестиваль парка «Россия – моя история» – семейный. Здесь можно поучаствовать в викторине, бесплатно в мастер-классах, тематических экскурсиях, например, «Рожденные для революции: влиятельные женщины эпохи раннего СССР». Запланированы кинопоказы по темам «Чего хочет женщина. Династия», «Римские каникулы», «Маленькие женщины». Это уже классика игрового кино.

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В эти дни вход будет для всех женщин бесплатный, также у нас каждые полчаса бесплатные экскурсии вообще для всех – для мужчин, для женщин, для детей. Также мы приготовили программу развлекательную, в основном она направлена на семьи с детьми.

Екатерина Маркова, специалист по связям с общественностью исторического парка «Россия – моя история»

Без женского участия в истории ничего не происходит, напоминают в уфимском парке «Россия – моя история». Убедиться в этом можно, посетив экскурсии.

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