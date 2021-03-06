В историческом парке «Россия – моя история» в Уфе проходит «Весенний фестиваль»

В Уфе с 6 по 8 марта проходит «Весенний фестиваль», в рамках которого состоятся мастер-классы, тематические экскурсии и праздничный спектакль.
Экспозиция, посвященная 8 Марта, станет одной из главных в весеннем фестивале парка «Россия – моя история» в Уфе. Первое название праздника – Международный день работниц. А вот Международным женским днем он стал после революции 1917 года. Таковым его утвердили как дань солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. Женщины смогли оформлять разводы, алименты, работать там, где им раньше запрещалось.
Это еще одна образовательная площадка в историческом парке. Детей и их родителей обучают, как лепить из керамики предметы быта. Надежда Филиппова рассказывает, что до последнего скрывала необычный сюрприз. В свою керамическую шкатулку мама и дочь будут складывать украшения. Женственности надо учить с самого детства, шутят взрослые.
Весенний фестиваль парка «Россия – моя история» – семейный. Здесь можно поучаствовать в викторине, бесплатно в мастер-классах, тематических экскурсиях, например, «Рожденные для революции: влиятельные женщины эпохи раннего СССР». Запланированы кинопоказы по темам «Чего хочет женщина. Династия», «Римские каникулы», «Маленькие женщины». Это уже классика игрового кино.
Без женского участия в истории ничего не происходит, напоминают в уфимском парке «Россия – моя история». Убедиться в этом можно, посетив экскурсии.