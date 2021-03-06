В Уфе спасатели предупредили любителей подледной рыбалки об опасности

Весеннее солнце радует жителей Башкирии, а вот любителям подледной рыбалки оно может испортить отдых. В связи с повышением температуры лед на водоемах становится тоньше, возрастает риск провалиться и оказаться в ледяной воде. Спасатели начали готовиться к опасному сезону заблаговременно и уже проводят рейды на водоёмах.
Ильнур Латыпов – один из самых опытных спасателей Уфы. Неслучайно именно ему доверили управление уникальным болотоходом, для которого практически нет преград. Пересеченная местность, размытые грязью дороги и даже водоемы для него не помеха. Трэкол умеет передвигаться по воде как своим ходом, так и с подвесным мотором. Зимой спасательная техника тоже не простаивает.
Спасателям каждый день приходится выезжать на этой технике туда, где требуется помощь. И сейчас они ждут половодья. В боевой готовности находятся также сотрудники отряда водно-спасательной станции Управления гражданской защиты Уфы, расположенной на Набережной в Сипайлово. В любой момент их могут вызвать на выручку провалившимся под лёд рыбакам.
Врачи говорят, что любую болезнь легче предотвратить, чем лечить. Спасатели, слегка перефразировав фразу, тоже согласны с этим. Поэтому пока не пришла беда, надев спасательные жилеты, сами выходят на лёд.
Река Уфа весьма популярна среди любителей подлёдной рыбалки. Специальные палатки можно увидеть как на левом, так и на правом берегу. Но в то же время этот водоём один из самых опасных, так как из-за течения многие участки так и остаются открытыми. А рыбаки, как это обычно бывает, сидят без спасательных жилетов, а веревки, если они и есть, держат глубоко в ящиках. Толщину льда проверяют буром, безопасные участки – на глаз.
Подлёдная рыбалка – весьма специфическое хобби, не все его понимают. Сидеть весь день на морозе ради пары рыбёшек. Однако все, кого мы встретили в ходе рейда, занимаются этим уже не один десяток лет. Говорят, что в этом есть свой азарт, который не сравнится с летним.
По словам рыбаков, пока толщина льда позволяет им заниматься любимым делом. Но с каждым днём этот лед становится всё тоньше. Например, на Уфимке под снегом уже проступает вода, а значит, такие профилактические рейды спасатели будут проводить всё чаще.