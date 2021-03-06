В Уфе состоялась мировая премьера оперы «Новая жизнь»

В Башкирском государственном театре оперы и балеты родилась новая жизнь. Впервые состоялось воплощение либретто по произведению Данте Алигьери «Новая жизнь». 

Зал аплодировал стоя. Специально для постановки хореографии в Уфу приехала звезда танцевального искусства из Франции.  Видеоаниматором стала победитель международных кинофестивалей Лиана Макарян. Режиссировала оперу Елизавета Корнеева.

Мне приходят уже отзывы, пока они положительные. Кто-то в музыку окунулся, кому-то картинка понравилась, но каждый нашел в ней что-то свое. Меня это радует.

Елизавета Корнеева, режиссер-постановщик

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