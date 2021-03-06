В Уфе состоялась мировая премьера оперы «Новая жизнь»

В Башкирском государственном театре оперы и балеты родилась новая жизнь. Впервые состоялось воплощение либретто по произведению Данте Алигьери «Новая жизнь».
Зал аплодировал стоя. Специально для постановки хореографии в Уфу приехала звезда танцевального искусства из Франции. Видеоаниматором стала победитель международных кинофестивалей Лиана Макарян. Режиссировала оперу Елизавета Корнеева.
Мне приходят уже отзывы, пока они положительные. Кто-то в музыку окунулся, кому-то картинка понравилась, но каждый нашел в ней что-то свое. Меня это радует.
Елизавета Корнеева, режиссер-постановщик