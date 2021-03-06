Артисты из Уфы выступили на международной выставке в Стамбуле

Перформанс под названием «33» презентовали в Стамбуле артисты из Уфы. При помощи клубка черных ниток, четырех столбов и этнической музыки им удалось наглядно продемонстрировать внутренний мир женщины.

Изменчивый, противоречивый, но стремящийся к совершенству. Разрыв сплетенной стены как олицетворение стирания границ. Авторы идеи – художница Нелли Акчурина, певица Зилия Бахтиева и мультиинструменталист Марат Файзуллин, который виртуозно играл сразу на кыл-кубызе, курае, тюркских гуслях и перкуссии.