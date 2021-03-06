В Башкирии до конца года на трассах поставят 800 камер видеофиксации

До конца года в республике вдоль основных трасс появятся еще 800 камер. Об этом рассказал во время своей неофициальной поездки в Мелеузовский район Глава республики. Видео появилось в социальных сетях.

По дороге Радий Хабиров рассказал о планах по сокращению смертности при ДТП, развитию туризма и дорожной инфраструктуры. Одна из остановок семейного путешествия был Воскресенский медеплавильный завод. Радий Хабиров представил его как будущую мекку сферы туризма в Башкортостане.