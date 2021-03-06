В Башкирии до конца года на трассах поставят 800 камер видеофиксации

До конца года в республике вдоль основных трасс появятся еще 800 камер. Об этом рассказал во время своей неофициальной поездки в Мелеузовский район Глава республики. Видео появилось в социальных сетях.

По дороге Радий Хабиров рассказал о планах по сокращению смертности при ДТП, развитию туризма и дорожной инфраструктуры. Одна из остановок семейного путешествия был Воскресенский медеплавильный завод. Радий Хабиров представил его как будущую мекку сферы туризма в Башкортостане.

После этого Глава Башкортостана посетил Воскресенскую коррекционную школу-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья. Радий Хабиров ознакомился с условиями пребывания в учреждении, поздравил персонал и воспитанниц интерната с наступающим Международным женским днём.

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