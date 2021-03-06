В Уфе прошла выставка фотографий дворника Юры

В центре «Облака» в Уфе были показаны нашумевшие работы фотографа Романа Филлипова. Совсем недавно они помогли его другу детства вылезти из долговой ямы.

Снимки фотограф выложил у себя в соцсетях, сопроводил текстом, где рассказал, что мужчина из-за мошенников задолжал банкам порядка 700 тысяч рублей. Уже через пару минут пришел первый перевод, а еще через час на пост отреагировали зарубежные читатели. За сутки была собрана вся сумма. Юре удалось даже попасть на страницы журнала GQ.

Теперь Юра не обделен вниманием. Вокруг него всегда есть желающие сделать совместный снимок. Позировать начинающей фотомодели не сложно. Сейчас он на больничном, но после отдыха собирается вернуться к привычному занятию. В дальнейшем от возможности заняться моделингом не отказывается.

Смотря сколько будет работы. Если будет временная работа, то я буду продолжать работать дворником. Если будет занимать все мое время, то буду фотомоделью. Юрий Ветлугин

Популярность, которой Юрий Ветлугин сейчас окружен, только радует новую звезду. Правда фотографа Романа Филлипова излишняя популярность выматывает. К такому большому количества внимания он не привык.

Я устал от такого излишнего внимания. Вот пусть оно будет у Юры, это он у нас звезда. Роман Филиппов, фотограф

С журналистами фотограф о своих планах лишь отшучивается.

У меня сейчас планы съесть бургер. Такой сочной, с котлетой, сыром. И чтобы кунжут на булочке был. Роман Филиппов, фотограф

Фотовыставка стала отличной возможностью для юных фанатов Юры познакомиться поближе.

Я был подписан на паблик Романа. Сначала я не понял, почему он выкладывает фотографии дворника, а потом до меня дошло, когда он написал пост. Тогда я узнал о Юре. Максим Колобугин

Мне сказала мама о том, что у нас во дворе есть вот такой вот знаменитый человек. Я подписался на его аккаунт. Теперь слежу за ним. Леонид Федоров