В Уфе прошла выставка фотографий дворника Юры

В центре «Облака» в Уфе были показаны нашумевшие работы фотографа Романа Филлипова. Совсем недавно они помогли его другу детства вылезти из долговой ямы.
Снимки фотограф выложил у себя в соцсетях, сопроводил текстом, где рассказал, что мужчина из-за мошенников задолжал банкам порядка 700 тысяч рублей. Уже через пару минут пришел первый перевод, а еще через час на пост отреагировали зарубежные читатели. За сутки была собрана вся сумма. Юре удалось даже попасть на страницы журнала GQ.
Теперь Юра не обделен вниманием. Вокруг него всегда есть желающие сделать совместный снимок. Позировать начинающей фотомодели не сложно. Сейчас он на больничном, но после отдыха собирается вернуться к привычному занятию. В дальнейшем от возможности заняться моделингом не отказывается.
Популярность, которой Юрий Ветлугин сейчас окружен, только радует новую звезду. Правда фотографа Романа Филлипова излишняя популярность выматывает. К такому большому количества внимания он не привык.
С журналистами фотограф о своих планах лишь отшучивается.
Фотовыставка стала отличной возможностью для юных фанатов Юры познакомиться поближе.
Юру активно продолжают звать на известные шоу и программы. Как говорит мужчина, со всеми проблемами популярности он справляется легко. И, возможно, вскоре лопату и метлу он навсегда заменит на свет софитов и вспышек фотографий.