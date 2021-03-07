В Уфе в пожаре погибли трое человек, в том числе 12-летний ребенок

Фото №1 - В Уфе в пожаре погибли трое человек, в том числе 12-летний ребенок

В столице Башкирии произошел страшный пожар, унесший жизнь троих человек. Сообщается, что среди погибших был ребенок 12 лет.

Известно, что возгорание произошло сегодня, 7 марта, глубокой ночью. По словам очевидцев огнем была охвачена квартира в многоэтажке, в которой жила семья. На момент прибытия спасателей на место ЧП жильцы дома уже погибли от удушения, их обугленные тела были отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщили в региональном Следкоме, по данному факту возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причин смерти погибших и причины возгорания, допрашиваются очевидцы и жильцы дома, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления республики.

пресс-служба СК по РБ

Редакция bash.news приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

Фото: СК по РБ

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