В Уфе в пожаре погибли трое человек, в том числе 12-летний ребенок

В столице Башкирии произошел страшный пожар, унесший жизнь троих человек. Сообщается, что среди погибших был ребенок 12 лет.

Известно, что возгорание произошло сегодня, 7 марта, глубокой ночью. По словам очевидцев огнем была охвачена квартира в многоэтажке, в которой жила семья. На момент прибытия спасателей на место ЧП жильцы дома уже погибли от удушения, их обугленные тела были отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.