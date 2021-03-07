На трассе в Башкирии погибли два водителя большегрузов

В Башкирии трагически погибли водители грузовиков. Авария произошла на трассе в Иглинском районе, сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ. Также в ДТП пострадали 12-летний пассажир и мужчина автобуса, на который наехал один из большегрузов после столкновения.
Известно, что мужчины были родом из Саратовской области и Ставропольского края. На момент смерти водителям было 33 года и 56 лет. Оба скончались до приезда медиков из-за полученных травм, несовместимых с жизнью.
Отмечается, что автобус, который стал участником ДТА, возвращался с турпоездки из Златоуста Челябинской области в Уфу. В салоне автобуса находились 39 человек.
Позже из Уфы приехал резервный автобус, который забрал пассажиров и доставил в конечный пункт.
По данному факту начато разбирательство.