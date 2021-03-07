На трассе в Башкирии погибли два водителя большегрузов

В Башкирии трагически погибли водители грузовиков. Авария произошла на трассе в Иглинском районе, сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ. Также в ДТП пострадали 12-летний пассажир и мужчина автобуса, на который наехал один из большегрузов после столкновения.