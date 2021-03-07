В Башкирии 297 человек скончались от коронавируса

В Башкирии за сутки зарегистрирован самый маленький показатель заражения коронавирусом за последнее время. По данным федерального оперативного штаба, 131 факт инфицирования был подтвержден за прошедшие 24 часа, за все время этот показатель достиг отметки 29 524 случая.

Увеличился и показатель смертности. Болезнь вновь забрала жизни еще четырех человек. Общее число жертв, по состоянию на 7 марта, 297 человек.