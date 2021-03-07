В Башкирии 297 человек скончались от коронавируса

В Башкирии за сутки зарегистрирован самый маленький показатель заражения коронавирусом за последнее время. По данным федерального оперативного штаба, 131 факт инфицирования был подтвержден за прошедшие 24 часа, за все время этот показатель достиг отметки 29 524 случая.
Увеличился и показатель смертности. Болезнь вновь забрала жизни еще четырех человек. Общее число жертв, по состоянию на 7 марта, 297 человек.
Вместе с тем 111 пациентов были выписаны с выздоровлением за минувшие сутки. Всего за все время пандемии 23 872 жителя республики успешно побороли болезнь. Продолжают оставаться под медицинским наблюдением более 5 тысяч человек, у них инфекция находится в активной стадии.