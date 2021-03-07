В Башкирии в лобовом столкновении легковушек скончалась 59-летняя женщина

Еще одна смертельная авария произошла на трассе в Башкирии. ДТП унесло жизнь 59-летней жительницы Межгорья.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, трагедия случилась накануне на 103 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. Семейная пара в салоне Hyundai Solaris столкнулась лоб в лоб со встречной немецкой легковушкой. Сильный удар пришел на сторону пассажирки корейского авто.

Прибывшие на место медики констатировали смерть жительницы Межгорья, а ее мужа экстренно госпитализировали в ближайшую больницу, он получил серьезные травмы.