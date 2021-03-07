В Уфе без вести пропал 38-летний Сергей Рыжков

В Уфе начались поиски 38-летнего Сергея Рыжкова. Об этом сообщают волонтеры "Лизы Алерт". Известно, что мужчина перестал выходить на связь с прошлого дня. Он ушел из дома 6 марта и больше о нем никто не слышал.
На данный момент появилась информация, что Сергей может быть найден. Сейчас эти данные проверяют волонтеры.
Приметы: рост 175 см, плотное телосложение, русые волосы, карие глаза.
Был одет: в темно-синюю куртку, серые спортивные штаны, темно-синие кроссовки, темно-синюю шапку.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Сергея Рыжова, сообщите об этом в полицию (112) или волонтерам (88007005452).